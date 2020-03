Desde que as discussões acerca das paralisações em decorrência do coronavírus se iniciaram, os Estados tentam criar saídas para minimizar os prejuízos. No Maranhão, o governo lançou um edital de apresentações culturais via internet; em São Paulo, foi anunciada a criação de uma linha de crédito para empresas de cultura e economia criativa, além do programa Cultura Presente, que vai financiar atividades culturais on-line. No Pará, a Secretaria de Cultura publicou o edital Festival Te Aquieta em Casa em apoio a artistas, que vai selecionar 120 conteúdos digitais.

Na sexta-feira, o governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, anunciou o pagamento de R$ 1,5 milhão a 28 projetos contemplados por editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC), relativos a 2018. Os projetos aprovados contemplam as áreas de literatura, teatro, circo, artes visuais, dinamização de espaços culturais, artes nas escolas, demandas culturais, cultura popular, territórios culturais, juventude e audiovisual do interior.

Outras ações e medidas deverão ser anunciadas em breve, como resultado da reunião virtual realizada no dia 19 entre o secretário de Cultura de Goiás, Adriano Baldy, e a secretária Especial de Cultura do governo federal, Regina Duarte, e secretários estaduais de Cultura. Entre as propostas e sugestões levadas pelo secretário, estava a agilidade na liberação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para realizar contratações; a criação de editais para o ambiente on-line; a criação de streaming para exibir filmes brasileiros e, também, pagar pelo licenciamento e a criação de bolsas de estudo para cursos on-line. Todo o setor cultural ainda aguarda as medidas que serão tomadas pela Secretaria Especial.