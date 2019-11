Magazine Set de filme da Marvel com Angelina Jolie é evacuado após descoberta de bomba Os atores e toda a equipe de filmagem estavam na ilha Fuerteventura, no arquipélago das Canárias

Angelina Jolie e Richard Madden levaram um susto durante as gravações de Os Eternos, da Marvel, em uma ilha na Espanha. Isso porque, de acordo com informações do jornal The Sun, uma bomba foi encontrada no local. Os atores e toda a equipe de filmagem estavam na ilha Fuerteventura, no arquipélago das Canárias. "Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por ...