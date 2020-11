Magazine Sessão de “Marighella” em Salvador tem choro, aplausos e ensaio de “Fora, Bolsonaro” A exibição abre a série de sessões especiais na capital baiana, até dia 25, na Semana da Consciência Negra

Praticamente um ano depois da data prevista para o lançamento oficial no Brasil, o longa Marighella teve a primeira exibição pública no País na quinta-feira, em Salvador (BA). A exibição abre a série de sessões especiais na capital baiana, até dia 25, na Semana da Consciência Negra. A estreia oficial está marcada para 14 de abril de 2021.O local escolhido para as s...