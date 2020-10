Magazine Sessão das dez

A noite deste sábado, nos canais de TV por assinatura, conta com boas opções para os cinéfilos de plantão. A começar por Dolittle, comédia protagonizada por Robert Downey Jr e que chegou aos cinemas no início do ano. Outro filme que também estreou em 2020 é o drama O Caso Richard Jewell, que tem Clint Eastwood na direção. Para aqueles que gostam de cinema bras...