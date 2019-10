Magazine Sesc Geek contará com apresentações de cosplayers, grupos de k-pop e robótica O início das atividades será sempre ao meio-dia e as inscrições são gratuitas

Mais uma edição do Sesc Geek será realizada neste sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, no Sesc Faiçalville, em Goiânia. A programação oferece apresentações de cosplayers e grupos de k-pop, campeonatos de jogos eletrônicos, oficina de robótica, workshops sobre como investir em Bitcoins, campeonatos e palestras. O início das atividades será sempre ao meio-dia. As inscri...