Magazine Sesc de Goiânia e Anápolis oferecem cursos de dança e música nas férias Entre as aulas disponíveis estão dança contemporânea, jazz, balé, violão, teclado e outros

As unidades do Sesc Centro (Goiânia) e Sesc Anápolis estão com matrículas abertas para os cursos de férias com aulas de dança contemporânea, jazz, balé, violão, teclado, circo e muito mais. Os cursos são para todas as idades. As inscrições devem ser realizadas na unidade de interesse a R$ 38 para trabalhadores do comércio e seus dependentes com cartão Sesc a...