Magazine Sesc apresenta série de pequenos shows nesta quarta-feira (8) As apresentações têm início às 18 horas e serão transmitidas pelo YouTube

O Sesc dedica a noite desta quarta-feira, em seu canal no YouTube, a apresentar uma série de pequenos shows. As apresentações têm início às 18 horas, com o espetáculo Vagareza e Zé Butina, com o artista Wallace Neris da Costa. Na sequência, às 18h20, será a vez de Duh Marcos apresentar Diabolizando, e, às 18h40, o artista Kafu mostrar o Show do Kafu. Já o espetáculo Sua...