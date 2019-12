Magazine Sertanejos animam maior show de virada em Goiânia Leonardo (foto), Bruno & Marrone e Eduardo Costa se apresentam no Réveillon Volta ao Mundo

A virada de ano com os shows mais populares em solo goianiense nesta terça-feira será animada com Bruno & Marrone, Leonardo e Eduardo Costa. O evento Réveillon Volta ao Mundo, que reunirá os cantores, começará a partir das 21 horas, no Passeio das Águas Shopping. A noite contará ainda com participação de DJs convidados. Os sertanejos Bruno & Marr...