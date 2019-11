Magazine Sertanejo Marcelo Martins lança novo DVD No repertório, estão sucessos como Mesa de Lata, Cano de Espingarda e Sentimento Culposo

O sertanejo Marcelo Martins (foto), ex-João Lucas & Marcelo, lança nesta quinta-feira o primeiro DVD solo, a partir das 22 horas, no Vilão Premium. No repertório, estão sucessos como Mesa de Lata, Cano de Espingarda e Sentimento Culposo. O disco foi gravado em julho, no decorado do Kingdom Park Residence, e marca uma nova fase na carreira do artista, que ficou conhecido...