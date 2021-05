Magazine Luan Santana, Fernando e Sorocaba em “O início” Show especial reúne artistas neste sábado, véspera do Dia das Mães

Luan Santana, Fernado e Soroca se unem no dia 8 de maio para a transmissão da live “O início” em comemoração ao Dia das Mães. O show vai acontecer a partir de 20h, na página dos artistas, no YouTube Com direção de Fernando Trevisan, o show tem duração prevista de três horas e promete ainda participações especiais de Diego e Victor Hugo, Tarcísio do Aco...