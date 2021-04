Magazine Jorge e Mateus lançam novo álbum ‘Tudo em Paz’ em live nesta quinta (22) Trabalho chamado de Tudo em Paz vai ser revelado nesta quinta-feira no canal do YouTube da dupla

A dupla sertaneja Jorge & Mateus vai lançar esta quinta-feira (22), seu mais novo trabalho “Tudo em Paz”, que será exibida às 20h, no YouTube, ao mesmo tempo em que o novo álbum chega às plataformas musicais. “Tudo em Paz” traz músicas inéditas - alguns trechos delas já foram desvendados durante os bastidores do lançamento que aconteceu no dia...