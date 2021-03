Neste mês de março, o cantor Hugo Henrique lança a tão esperada “Short Jeans”, com a participação especial do cantor Jorge, dupla de Mateus. O feat ganhou números relevantes no Youtube (Indo para a casa dos 5 milhões de visualizações na plataforma). O sucesso deve-se, além do talento do jovem cantor, a escolha de convidar um dos grandes nomes do sertanejo e pela letra atual que enaltece o poder e beleza das mulheres dentro de um relacionamento.



A faixa foi extraída do DVD “Sem Filtro”, gravado em Uberlândia, em 2020 e que será apresentado por partes, no formato de EP para as pessoas usufruírem da melhor forma todo o conteúdo, aponta a equipe do música. Este é o terceiro registro em vídeo da carreira de Hugo Henrique (Guardem esse nome).

A música escolhida para abrir o DVD Sem Filtro, é de autoria do próprio Hugo, ao lado de Luan Santana, Raffa Torres e Juliano Tchula. Com enredo animado e narrativa forte, a faixa narra a história de um rapaz que fala para o ex de sua atual namorada tudo o que ele fez de errado com ela, ressaltando os pontos negativos de um relacionamento abusivo.

“É sobre a mulher ser o que ela quiser, vestir o que gosta e se sentir bem. É sobre ela estar feliz ao lado de uma pessoa que quer que ela esteja feliz! ‘Short Jeans’ conta isso e estamos apostando muito nesta música, quando convidamos o Jorge e ele ouviu e aceitou participar, nós sabíamos que seria sucesso!” diz o Hugo Henrique.

A produção musical é assinada por Júnior Melo e Marcelo Cheba, e Rafael Vannucci, um dos empresários de artista, está à frente da direção musical. “Este DVD ficará marcado na minha vida, não só como mais um sonho que foi realizado, mas como mais um passo da minha evolução, como artista!” explica o cantor. Maiores novidades sobre a carreira do cantor, você pode acompanhar no perfil @hugohenriquecantor no instagram.

