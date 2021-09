Magazine Gabi Martins lança novo EP com participações especiais de João Gomes e Mari Fernandez Intitulada "Chama no Piseiro", novidade chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (1º)

Nesta sexta-feira (1º), chega as plataformas digitais o EP "Chama no Piseiro", da cantora sertaneja Gabi Martins. O lançamento será composto por cinco músicas, sendo três inéditas e duas regravações, e contará com a presença de duas revelações do forró e do piseiro: João Gomes e Mari Fernandez. A coleção musical será composta em três partes: no dia 1º de out...