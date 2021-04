Magazine Felipe Nunes grava seu terceiro DVD da carreira "Hoje Pode" Lançamento vai contar com 3 músicas inéditas e canções do seu primeiro álbum

Felipe Nunes gravou na última segunda-feira (5), seu terceiro DVD “Hoje Pode” que conta com 3 músicas inéditas. O cantor, natural de Brasília, despertou a emoção da equipe ao cantar sua lista de músicas românticas em baixo de pingos de chuva durante as gravações do seu terceiro trabalho musical. Ele, que começou sua carreira aos 17 anos, tem músicas gravadas com Gu...