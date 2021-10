A dupla sertaneja Danilo e Davi grava nesta terça-feira, 5, o primeiro DVD da carreira, intitulado: "Prazer". O trabalho será desenvolvido na mais recente nova da caso do sertanejo em Goiânia, Azzure Club, a partir das 21h30. A noita especial conta com as participações de Israel & Rodolfo, Marcos & Belutti, DJ Lucas Beat e MC WM. Recentemente, a dupla gravou um feat na música Bebezinha, com DJ Lucas Beat.

A AZURRE CLUB

A boate, que está localizada no Marista – Avenida 136 –, é divida entre 14 lounges e pista. A casa possui ambientes sofisticados, muito espelho, futons e tocará todos os estilos musicais, com foco no sertanejo. Ela abrirá as portas todas as sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados.

Os empresários responsáveis pela casa explicam que a inauguração da Azzure Club seria no ano passado, mas, com a pandemia da Covid-19, teve que ser adiada. Agora, com a flexibilização das medidas sanitárias em relação às atividades e eventos, pela prefeitura de Goiânia, foi liberado um público de até mil pessoas, respeitando a capacidade máxima de 50%. Porém, a casa, que tem capacidade para 1.200 pessoas, recebe até 600 por show.

SERVIÇO

Local: Avenida 136, nº 222, Setor Marista

Data: nesta terça-feira (5)

Horário: a partir das 22h