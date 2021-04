Magazine Confira mais um grande sucesso da dupla Lucas e Mateus "JBL Paraguai” Dupla que conquistou o ranking dos 50 virais semanais do Spotify dessa vez trouxe como referência para seu novo sucesso a banda, Mamonas Assassinas

A dupla, que conquistou o ranking dos 50 virais semanais do Spotify, lançou em parceria com a Sony Music nessa sexta-feira (30), o clipe da música “JBL Paraguai”. A canção tem como inspiração sucessos de artistas como “Claudinho e Buchecha” e do grupo, “Mamonas Assassinas”. A Produções, conta com um tom humorístico e figurinos que remetem ao público a pegada...