Quem nunca teve a curiosidade sobre o que acontece nos nos bastidores da carreira dos seus ídolos? Sim?! A Cervejaria Brahma, que tem apostado no entretenimento, vai conectar fãs e músicos em uma iniciativa única. Com cenas inéditas e curiosas da carreira da dupla Jorge & Mateus, a marca lança o "Bastidores Brahma". A estreia acontece nesta quinta-feira, dia 25 de março, às 19h, diretamente do IGTV e do canal do YouTube dos artistas e da marca. Os próximos episódios do vão ao ar nos próximos dias 5, 8, 12 e 15 de abril.



Em cinco episódios, o programa mostra um lado dos artistas pouco conhecido, que vai além dos palcos. A cada semana, a dupla falará sobre o processo criativo de suas canções e curiosidades da carreira, além de trazer trechos inéditos das novas músicas e interagir com os fãs. Não vão faltar perguntas como: "Jorge e Mateus são a mesma pessoa?" Ou "Jorge e Mateus são baixinhos?". O projeto foi criado em parceria com a agência Africa e tem produção da Zepp Filmes.



"A Cervejaria Brahma já teve dezenas de lançamentos e novidades que mexeram com o imaginário do público e trouxeram à tona diversas experiências para os amantes da música sertaneja", afirma Gustavo Castro, diretor de Marketing da marca.



"Essa parceria para o lançamento do DVD Tudo em Paz é muito bacana, com um conteúdo que mostra um lado nosso que vai além dos palcos, com uma dinâmica diferente. Brahma está no projeto desde a concepção e tem apoiado a gente desde as lives. Essa parceria aproxima os fãs das nossas histórias, músicas, vivências na estrada", destaca Jorge



"O Bastidores mostra muito quem é a gente, é uma iniciativa muito legal para as pessoas conhecerem quem é o Jorge e quem é o Mateus", completa Mateus.