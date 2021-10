O cantor sertanejo Alessandro Costa, irmão de Leandro e Leonardo, retorna aos palcos ainda em 2021 e prepara o lançamendo de um DVD com 11 regravações. A superprodução exclusiva é feita no espaço Belo Luar e aposta no romantismo do estilo que foi sucesso nos anos 1990.

No projeto “Alessandro Costa De Volta aos Palcos” o cantor, compositor e produtor apresenta sucessos como “Talismã”, “Fui Dando Porrada”, “Te Amo Espanhola”, “Amaremos”, “Não Desligue o Rádio” e “Amor de Trem”. O trabalho será lançado em breve em todas as plataformas digitais, além dos streamings de música.

SUCESSO NA DÉCADA DE 90

Alessandro foi um dos grandes sucessos sertanejos nos anos 90, participando dos populares shows de auditório da televisão da época e teve presença massiva de suas músicas em rádios. Na época, as duplas rompiam preconceitos e saíam das pequenas apresentações em picadeiros e casas do interior, para ganhar o Brasil e os palcos de grandes shows.

Em 1992 ele estourou formando uma dupla com Tiãozinho, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó. A canção “Coceira de Amor” foi tema de novela da Globo e caiu na boca do povo por sua batida animada e letra contagiante. Foi com Tiãozinho também que ele fez sucesso com a música “Fui Dando Porrada”, dessas modas apaixonadas que ficam na memória afetiva das pessoas. Três anos depois foi a vez de Carlos, irmão mais velho com quem também gravou um álbum e eternizou os hits “Vida de Cão” e “Ela Não Vem”.

Em 1998, a tragédia que atingiu a família de Alessandro, com o falecimento de Leandro, fez com que ele decidisse se afastar dos palcos, mas não da música. “Foi quando eu realmente encerrei a carreira de cantor. Eu senti que precisava parar. Mas investi meu tempo e experiência em produzir meus sobrinhos, onde consegui uma realização profissional, fora dos holofotes", conta Alessandro ao lembrar do tempo em que acompanhou a dupla teen Pedro e Thiago que foi um estouro no início dos anos 2000. Ele também se orgulha em contar que produziu as irmãs Maiara e Maraisa, ainda adolescentes, e que na época se chamavam Gêmini.

Nos últimos anos, Alessandro se dedicou à profissão de zootecnista na qual é formado, e eventualmente se apresentava em bares, casas noturnas e eventos. “Essa volta aos pouquinhos foi despertando novamente aquele desejo de voltar aos grandes palcos e ter projetos em maior escala”, diz entusiasmado: “Tá no sangue”, completa ao citar os artistas da família: Carlos, Leandro, Leonardo e Zé Felipe.

É impossível ouvir ou assistir Alessandro Costa sem comparar com o irmão Leonardo. As semelhanças físicas e de voz com o irmão são completamente espontâneas e muito bem aproveitadas por ele, que se mostra muito à vontade. “Somos irmãos, família, isso sempre foi uma coisa positiva para nós”, diz com um carisma típico de toda a família.