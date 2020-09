Magazine Serra da Bocaina no Globo Repórter

Piscinas naturais, rios, trilhas, mirantes e fauna e flora típicos da Mata Atlântica. O Globo Repórter desta sexta-feira reexibe sua viagem à Serra da Bocaina, reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco e localizada entre as duas maiores metrópoles do País: a 200 km do Rio e a 300 de São Paulo. O repórter Rogério Correa percorre florestas e cachoeiras para revela...