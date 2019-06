Magazine Serguei morre aos 85 anos no Rio de Janeiro Cantor tinha mais de 50 anos de carreira

O cantor Serguei, de 85 anos, morreu nesta sexta-feira (07), em um hospital de Volta Redonda (RJ), onde estava internado há um mês. Sérgio Augusto Bustamante começou a carreira em 1966, foi um dos pioneiros do rock no Brasil e já participou de quatro edições do festival Rock in Rio. Filho de um executivo da IBM e de uma dona de casa, durante a adolescên...