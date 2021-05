Magazine “Será um encontro incrível”

Bruno & Marrone prometem para a live Cabaré um desfile de clássicos dos 35 anos de carreira, além de canções do novo DVD, Exatamente Agora, gravado em outubro do ano passado em São Paulo e que conta com 17 faixas inéditas e uma regravação. “Vamos misturar nossos grandes hits desde a época dos bares de Goiânia e também alguns recentes”, adianta Bruno, em entrevista a...