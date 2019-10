Magazine Sequência Zumbilândia – Atire Duas Vezes retorna em um mundo tomado por zumbis O longa destaca o sucesso de bilheteria e crítica em torno da história criada pelo diretor Ruben Fleischer, e agora o problema maior não são os zumbis, e sim os problemas pessoais de cada personagem

O mestre do terror George Romero não sabia na época, mas em 1968, quando lançou o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, abriria as fronteiras do cinema de gênero para uma lista infinita de produções focadas no apocalipse zumbi. Não são poucos os filmes, séries, histórias em quadrinhos, livros e games que ilustram um mundo tomado por comedores de carne humana. Mais...