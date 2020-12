Magazine Sequência de ‘Um Príncipe em Nova York’ ganha trailer

A Amazon Prime Video divulgou o trailer da sequência de Um Príncipe em Nova York, que trouxe de volta o mesmo personagem de Eddie Murphy 32 anos depois do primeiro filme.No longa, ele é o príncipe Akeem que volta aos Estados Unidos com seu amigo Semmi (Arsenio Hall) ao descobrir que há muitos anos ele teve um filho (Jermaine Fowler) com uma mulher do Queens (Leslie Jones)....