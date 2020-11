Magazine Sequência de Um Príncipe em Nova York estreia em março Estrelada por Eddie Murphy, a continuação se passa no país real de Zamunda, para onde o recém-coroado Rei Akeem e seu melhor amigo, Semmi voltam depois de viver no Queens, em Nova York

A Amazon Studios adquiriu os direitos mundiais da sequência da icônica comédia Um Príncipe em Nova York (1988), estrelada por Eddie Murphy, 59. A continuação se passa no país real de Zamunda, para onde o recém-coroado Rei Akeem e seu melhor amigo, Semmi voltam depois de viver no Queens, em Nova York.O longa estará disponível no streaming a partir do dia 5 de março de 2021 ...