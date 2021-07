Magazine Sentimentos carimbados Amoroso e experimental, Rodrigo Amarante rompe hiato de oito anos com disco Drama, disponível nas plataformas digitais

“A maré que leva é a maré que traz, em cada porto um cais.” O verso da canção Maré ilustra muito bem o que Rodrigo Amarante apresenta em seu novo trabalho, Drama, já disponível nas plataformas digitais. Apoiado ao experimentalismo, o ex-Los Hermanos destaca o amor moderno, as relações pessoais e as transformações do destino e dos encontros entre as pessoas. É ...