De cima de uma escada de 42 metros do Corpo de Bombeiros, com um saxofone e a bandeira de Goiás hasteada, o subtenente Abner Barbosa de Moura chamou a atenção dos moradores do Setor Vila dos Alpes, em Goiânia, tocando músicas populares brasileiras e sucessos do jazz americano. O objetivo, alcançado, ele descreve: “Levar música e alegria àqueles que estão isolados em casa”.

A apresentação faz parte de uma ação desenvolvida pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, liderada pelo Major Israel Fonseca, para incentivar as pessoas a ficarem em casa durante a pandemia do coronavírus e tem se repertido por bairros da Capital e outras cidades. O instrumento utilizado é o musical, para entreter a população, que aprecia de suas janelas e sacadas.

“É justamente por isso que nós temos feito essas ações em regiões de moradia vertical, para evitar aglomerações e deixar que as pessoas escutem e interajam sem precisar sair de casa”, explicou Abner ao POPULAR.

Vídeos com a apresentação da Vila dos Alpes têm viralizado em Goiás. Neles, é possível escutar o saxofone tocando a parte instrumental das músicas Como é Grande o Meu Amor Por Você, de Roberto Carlos, e If I Aint Got You, de Alicia Keys. O subtenente conta que o repertório é pensado de forma que as canções possam trazer tranquilidade e alegria aos espectadores confinados e que levem alguma mensagem, mesmo que sem a letra.

Interação

“É muito interessante as pessoas se identificam, interagem”, relata. Ele contou que uma moradora já chegou a pedir que tocasse parabéns para uma criança que fazia aniversário no dia da ação. “O sentimento é de realização, porque através do meu trabalho eu consigo levar nossa alegria e um pouquinho de música”, traduz.

O subtenente revela que, quando a apresentação é à noite, a equipe brinca com as luzes dos carros e os moradores acabam interagindo com as luzes dos seus apartamentos.

Abner está na corporação há 19 anos, desde quando tinha 21. Ele ingressou em 2001, quando prestou concurso para fazer parte do elenco musical do Corpo de Bombeiros.

A trajetória dele com a música é ainda maior. Começou a tocar o saxofone aos 10 anos de idade, quando fez um curso oferecido na sua cidade natal, Anápolis. Desde então se dedicou ao ofício e tem formação na área, de graduação pela Universidade Federal de Goiás (UFG) à pós.

Sobre a vida durante a pandemia, ele reflete: “É complicado, mas a gente busca uma rotina diferente, através da música, dos filmes. E essa ação é uma ação que me deixou muito feliz, porque eu pude levar meu trabalho de muitos anos de estudo até as pessoas que estão presas em casa, acho que isso não tem preço. Eu me sinto uma pessoa escolhida por Deus. Temos sido muito bem recebidos”.

Veja o vídeo: