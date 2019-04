Magazine Sensação no mundo da moda aos 97 anos, Iris Apfel tem trajetória revisitada em monólogo As apresentações serão neste sábado, às 21 horas, e no domingo, às 20 horas, no Teatro Sesi

Uma palavra nunca vestiu tão bem alguém quanto “ícone” para definir a empresária, decoradora e designer nova-iorquina Iris Apfel, 97 anos. “More is more, less is a bore” (mais é mais, menos é chato) virou mantra repetido por fashionistas de todo mundo. O visual extravagante da senhorinha de estilo inconfundível, cheio de acessórios, dá o tom do monólogo Através da...