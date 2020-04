Apesar da tentação de ficar de cara lavada e pijamas o dia inteiro nem olhar para o espelho durante a quarentena, especialistas em saúde mental são unânimes em afirmar que rotinas, inclusive as de beleza, são importantes para manter a sensação de calma e controle. Isso explica porque os autorretratos têm feito tão bem a quem se dispôs a produzi-los. Para a psicóloga Christina Vieira, o momento é realmente de se reinventar e repensar a própria existência. Dedicar-se a algo que lhe dê prazer, que seja produtivo, que mantenha a mente focada no positivo é fundamental.

“Essa onda de elevar a autoestima com fotos e vídeos de embelezamento é muito válido e divertido, pois traz otimismo e esperança em um momento de angústia e incerteza. Ações como essa lança a questão de que precisamos viver o hoje e de que não devemos nos esquecer do autocuidado”, explica. Há algumas semanas, as redes sociais foram invadidas com um desafio: vídeos que mostram o antes e o depois das mulheres, sem e com maquiagem e cabelos arrumados. Até as ex-misses Raissa Santana, Monalysa Alcântara, Julia Horta, Natália Guimarães, Jakelyne Oliveira e Mayra Dias se renderam à brincadeira.