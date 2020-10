Magazine Senhores do tempo Muito antes dos satélites meteorológicos povoarem os céus, muitos arriscavam previsão do clima a partir da observações da natureza

Com o calor desafiando as regras de civilidade e com recorde de temperatura máxima sendo quebrados a cada dia, uma pergunta parece unir todos os goianos: que dia vai chover? Para quem vive suando em bicas em uma espécie de antessala do inferno, é natural que a expectativa cresça para a chegada do dia em que a água finalmente vai cair do céu. O que pouca gente l...