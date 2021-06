Magazine Senhora de todos os papéis

Com Meryl Streep, parece não ter tempo ruim: dê-lhe um papel que o sucesso será uma consequência. Ela, que chega aos 75 anos de idade nesta terça-feira, é tida como a melhor atriz de todos os tempos. Como muitos atores, Meryl iniciou sua vida profissional no teatro. Daí para o cinema, foi um pulo. Prova da sua versatilidade está no fato de ter sido indicada 21 ...