Magazine Sempre na melhor hora

Quando a atriz Rachel de Lima Vasconcelos França, de 43 anos, aparece na telinha é quase sempre para deixar muito goiano com água na boca na hora da refeição. Há um bom tempo, ela é a garota propaganda do arroz Califórnia. “Acho que é a minha marca registrada no mercado publicitário”, conta. Desde o início dos anos 1990, ela é presença constante em campanhas publicitá...