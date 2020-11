Magazine 'Sempre dei suporte como pai', afirma Belo, que diz estar surpreso e arrasado com prisão da filha Isadora Alckmin Vieira é acusada de fazer parte de uma quadrilha de golpes eletrônicos

O cantor Belo, 46, confirmou a prisão da sua filha mais nova, Isadora Alckmin Vieira, 21, através da sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (12). O artista diz estar arrasado e surpresou com a situação. "Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento", afirmou. Isadora Alckmin Vieira foi presa na manhã de quarta (11), no Rio de Janeiro, acusad...