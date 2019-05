Magazine Seminário no IFG tem lançamento obras de pesquisadores

Obras dos pesquisadores Marcos Tadeu del Roio e Antonio Mazzeo serão lançadas em Goiânia com autógrafos, nesta terça-feira, no Câmpus Goiânia do IFG. Roio, da Unesp, lança duas obras, às 13 horas. Em Gramsci e a Emancipação do Subalterno, o autor ressalta o contexto político a partir do qual Gramsci se posiciona, a fim de explicitar as contradições da atual realidade....