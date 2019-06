Magazine Semana Hip Hop começa neste domingo (16) Quinta edição do evento segue até dia 23 em diversos espaços culturais de Goiânia

A 5ª Semana da Cultura Hip Hop em Goiânia começa neste domingo (16) e segue até dia 23 com programação diversificada em vários espaços da capital. O evento contará com apresentações culturais dos elementos música, com o rap e os MCs; dança, com o break; e o visual, com o grafite (foto). Ao todo foram selecionados 24 artistas e grupos musicais, 8 grafiteiros, ...