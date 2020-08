Magazine Semana de lives

Atenção, mamães. A Sociedade Goiana de Pediatria está realizando desde segunda-feira uma série de lives, às 21 horas, no perfil da entidade no Instagram (@sociedadegoianadepediatria) para comemorar a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A data é relembrada desde 1992 em mais de 120 países que se unem para reforçar a importância da lactação no mês chamado de Agosto ...