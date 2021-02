Magazine Sem trio na rua

Antes da pandemia, era impossível imaginar um bloco de carnaval em Salvador sem axé music e abadá, sem trio, sem uma multidão, sem Ivete Sangalo e sem Claudia Leitte. Não ter tudo isso, é como não ter festa. “Fiquei triste pelo cancelamento da folia, mas não posso dizer que fui pega de surpresa porque já esperava isso por conta do avanço do coronavírus. Eu me preparei psicolo...