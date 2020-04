Prepare-se! Se você é daqueles que não consegue ficar longe do controle remoto, procurando o que assistir nesses tempos de isolamento social, as diferentes plataformas de streaming anunciam muitas novidades para este mês. São novas séries que entram em cartaz, assim como outras ganham novas temporadas. Sem falar nos filmes – se perdeu a oportunidade de assistir no cinema ou se quer rever novamente, maio não vai deixar a desejar, atendendo às expectativas de crianças e adultos, em diferentes gêneros. Confira alguns lançamentos.

Back Box: Armadilhas da Mente, série dramática, com 13 episódios.

Estreia nesta sexta-feira (1º)

A renomada neurocientista Catherine Black sofre um transtorno bipolar. Entretanto, esse é apenas um dos muitos segredos que ela esconde do noivo e da família. No elenco, Kelly Reilly, Ditch Davey, David Ajala, Ali Wong, David Chisum, Siobhan Williams, Terry Kinney, Laura Fraser, Vanessa Redgrave, Audrey Esparza, Tasso Feldman.

Onde ver: Globoplay

Billions, série dramática.

Estreia da quinta temporada nesta sexta-feira (1º)

No mundo das altas finanças de Nova York, o procurador de justiça Chuck Rhodes bate de frente com o brilhante e ambicioso Bobby Axe Axelrod, um magnata e mago do mercado financeiro. Em jogo, bilhões de dólares. No elenco, Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff.

Onde ver: Netflix

Battlestar Galactica, série de ficção científica, com quatro temporadas.

Estreia nesta sexta-feira (1º)

A segunda guerra contra os Cylons terminou. As Doze Colônias foram destruídas e a Battlestar Galactica foi a única nave que escapou. Agora, o comandante Adama e a presidente Laura Roslin lideram uma frota de refugiados em uma suposta busca pela lendária colônia perdida, mais conhecida como a Terra. No elenco, Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff.

Onde ver: Amazon Prime Video

Malévola: Dona do Mal, filme de aventura e fantasia.

Estreia nesta sexta-feira (1º)

Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Onde ver: Amazon Prime Video

Rogue One: Uma História Star Wars, filme de ficção científica.

Estreia nesta sexta-feira (1º)

Ainda criança, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve de aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO.

Onde ver: Amazon Prime Video

Frozen 2, filme de animação.

Estreia nesta sexta-feira (1º)

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes com os quatro elementos : ar, fogo, terra e água. Essa revelação ajuda Elsa a entender a origem de seus poderes.

Onde ver: Amazon Prime Video

The Magicians, série de fantasia, com 13 episódios.

Estreia da quarta temporada no dia 7

Após entrar para uma escola secreta de magia, o jovem Quentin Coldwater descobre um mundo de fantasia que é real e representa um perigo à humanidade. No elenco, Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley, Jason Ralph, Jade Tailor, Brittany Curran.

Onde ver: Globoplay

The Eddy, comédia musical.

Estreia dia 7

Na Paris contemporânea e multicultural, um clube musical, seu dono e a banda local passam seus dias em meio ao ambiente caótico da cidade francesa. Com as confusões cotidianas, fica cada vez mais difícil administrar o local tranquilamente. A série é dirigida pelo vencedor do Oscar Damien Chazelle (La La Land), e outros. No elenco, Andre Holland, Joanna Kulig, Tahar Rahim.

Onde ver: Netflix

Condenados pela Mídia, documentário.

Estreia da primeira temporada no dia 11

A série documental sobre crimes reais mostra alguns dos julgamentos mais dramáticos de todos os tempos e analisa como a imprensa pode ter influenciado as sentenças.

Onde ver: Netflix

She-Ra e as Princesas do Poder, série de animação.

Estreia da quinta temporada no dia 15

Antes princesa, a corajosa Adora agora leva a vida como a superpoderosa She-Ra. Após se juntar à Rebelião, ela assume a difícil missão de proteger toda a humanidade do mal. O único problema é que sua melhor amiga ficou do lado da Horda do Mal.

Onde Ver: Netflix

Nancy Drew, série de mistério, com 22 episódios.

Estreia dia 22

Em uma fase delicada após uma tragédia familiar, a jovem Nancy Drew volta à vida de detetive para investigar um crime misterioso em uma cidade cheia de suspeitos com segredos. No elenco, Kennedy McMann, Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Alex Saxon, Riley Smith, Scott Wolf, Alvina August, Stephanie Van Dyck, Adam Beach.

Onde ver: Globoplay

FBI, série de ação, com 22 episódios.

Estreia da nova temporada no dia 15.

No maior escritório do FBI, em Nova York, agentes de uma equipe altamente preparada resolvem grandes casos envolvendo corrupção, crimes de ódio e ataques terroristas. No elenco, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonee Noel, Jeremy Sisto, Sela Ward, James Chen, Alana De La Garza, John Boyd.

Onde ver: Globoplay

Cidade de Refúgio, série dramática, com 12 episódios.

Sem data de estreia anunciada

No submundo dos refugiados em Israel, uma jovem investigadora precisa resolver o assassinato de uma jovem ativista, um caso repleto de suspeitos com algo a esconder. No elenco, Hani Furstenberg, Dvir Benedek, Doron Ben-David, Ori Yaniv, Chancela Mongoza, Alon Pdut, Michael Tesfahans-Aforki, Nathan Ravitz, Dan Kastoriano.

Onde ver: Globoplay