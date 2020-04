Uma viagem começa mesmo antes da partida. Em cada planejamento feito, em imagens sobre o destino escolhido, em conversas com amigos, em orientações de profissionais do turismo. E toda viagem também causa alguma ansiedade pelo receio de não ser uma escolha acertada. A solução pode ser um tour a partir de programas de realidade virtual para melhor conhecer o local antes da viagem. Com a vantagem de curtir um pouco mais.

A empresária Elisângela Mendes, que tem uma agência de turismo há mais de 20 anos, confirma a validade dessa prática. “O mais importante é passar a emoção de estar no lugar que a pessoa sonhou conhecer”, diz. Ela conta que sempre buscou esse contato mais próximo com o turista, dando atenção ao seu perfil e expectativas. Recursos de chamadas de vídeo entre a agência e o turista são uma prática da empresária. “Há muito tempo fazemos com ele esse tour virtual, mostrando fotos e vídeos do destino escolhido, do hotel, do quarto e das atrações que ele terá. Esse cuidado é essencial para entendermos melhor o turista. Detectando seu perfil, podemos criar mais emoção”, ensina Elisângela Mendes.

Nesses dias de quarentena, nada melhor do que buscar entretenimento em casa e viajar virtualmente com fotos imersivas ou vídeos de até 360 graus. Conhecer novos lugares, experimentar emoções e sonhos que um dia poderão ser realizados com confiança e sem surpresas desagradáveis. Listamos alguns destinos para você fazer suas visitas sem sair de casa.

África

O território africano é um dos destinos mais procurados pelos turistas que gostam de aventuras. Mas a incerteza dos cenários que serão encontrados pede alguma investigação antes da viagem. A África do Sul é o país mais preparado para receber o turista. A Cidade do Cabo tem bons restaurantes e programas de safáris, que podem ser feitos também na Namíbia e em Botswana. Visite ainda o Parque Nacional Serengeti (Tanzânia), Cataratas Victoria (entre Zâmbia e Zimbábue) e Monte Kilimanjaro (Tanzânia). O arquipélago Seychelles é a preferência quando se quer praias e reservas naturais.

Ilhas Maldivas

Mais de mil ilhas de coral no Oceano Índico encantam o turista. Praias com areia branca e água cristalina e lagoas azuis são os principais programas. Os bangalôs de hospedagem são um charme à parte. Esportes aquáticos também são marcantes. Há ainda pontos religiosos e sagrados de rara beleza.

Bora Bora

A pequena ilha do Pacífico é destaque quando o turista busca contato com a natureza. É ideal para quem gosta de mergulhos e esportes aquáticos no mar verde e transparente. É possível nadar até com tubarões. Os parques oferecem atrações que vão da montanha ao mar. Os cruzeiros são frequentes. Também há bangalôs charmosos sobre as águas.

Fernando de Noronha

As águas cristalinas do arquipélago são um dos destinos mais desejados no Brasil. Sonho de consumo para quem gosta de contato direto com a natureza e mergulhos no mar. Por ser área de proteção ambiental, há regras e taxas para visitação. Conta com pousadas luxuosas, mas a maioria é simples. Além das praias, pode-se visitar a Vila dos Remédios e o Mirante de Boldró.

Paris

Uma das cidades mais bonitas e procuradas no mundo, a capital francesa tem uma infinidade de pontos turísticos. A chamada Cidade Luz tem recantos charmosos e suntuosos. O turista pode visitar suas igrejas, museus, avenidas e restaurantes. A gastronomia é um atrativo reconhecido por todos. O Rio Sena, o Arco do Triunfo, a Avenida Champs-Élysées, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel não podem ficar de fora desse roteiro rico em história.

Amsterdã

A capital da Holanda atrai o turista pelos canais que cortam suas ruas e pelas casas charmosas. A cidade começou na Praça Dam, que merece uma visita, com seu Palácio Real. Outros pontos interessantes são o Jardim das Tulipas, a Praça dos Museus, o Museu Van Gogh, a Casa de Anne Frank, o Vondelpark, o Jardim das Beguinas e o Red Light District.

Nova Zelândia

O país tem roteiro turístico diversificado com praias, enogastronomia, história, cultura e arquitetura. E para quem gosta de cinema, uma viagem perfeita passa pelo set de filmagem Hobbiton, com imagens em 360 graus, localizado na cidade de Matamata. O local foi cenário dos filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit. As principais atrações da vila onde os filmes foram gravados são a Pousada do Dragão Verde, recriação da taverna dos hobbits, e o Bolsão, onde ficam as 44 tocas de hobbits.