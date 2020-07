Magazine Sem retomar gravações, Globo anuncia novas reprises de novelas Flor do Caribe e Haja Coração entram na programação assim que Novo Mundo e Totalmente Demais chegarem ao seu final

Ainda sem previsão de quando retomará as gravações de novelas, a Globo anunciou mais duas reprises. Segundo a emissora, Flor do Caribe (2013) deverá substituir Novo Mundo a partir de agosto, enquanto Haja Coração (2016) entrará no lugar de Totalmente Demais, em outubro.Para a faixa das 21 horas, a Globo já tinha anunciado na última semana o retorno de A Força...