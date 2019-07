Magazine Sem resposta do governo, produtores planejam Fica 'independente' Grupo de ambientalistas e cineastas estuda versão reduzida em 2019. Secretaria Estadual de Cultura já tem parecer da CGE, mas não divulga se haverá ou não festival com recursos públicos

Não há datas, confirmação ou negação por parte do governo do Estado se haverá a edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica) neste ano. Ante a demora do posicionamento público sobre continuidade, produtores de cinema e ambientalistas iniciaram um movimento que pretende realizar o festival de forma independente e sem qualquer chancela pública. U...