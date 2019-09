Magazine Sem recorrer a estereótipos, produção brasileira 'Marés' aborda o alcoolismo

Muitas vezes estereotipada na ficção, a representação do alcoolismo é um tema caro para a produção brasileira Marés, que estreia nesta quinta-feira (12) nas salas de exibição pelo País. Diferente do habitual, especialmente na televisão, a intenção do diretor e roteirista João Paulo Procópio, nome à frente do projeto, é abordar as nuances de seus personagens sem intenç...