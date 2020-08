Magazine Sem plateia, Fábio Porchat se desdobra e fica exausto na volta do Que História É Essa?, no GNT O programa retorna com episódios inéditos nesta terça-feira, às 22h30, no canal por assinatura GNT

Máscara, álcool em gel. Contato pessoal reduzido. Maquiagem feita por conta própria. Cinegrafistas paramentados dos pés à cabeça com roupas especiais. É esse cenário que o apresentador e humorista Fábio Porchat, 37, encontrou na volta às gravações da segunda temporada do Que História É Essa, Porchat?. O programa retorna com episódios inéditos nesta terça-feira, às 22h30, no ca...