Magazine Sem live de divulgação

Fernanda Takai não pretende fazer uma live para divulgar o novo disco. A cantora conta que vai esperar o fim da pandemia para levar o trabalho para a estrada em shows e, enquanto isso, vai criar conteúdos digitais, como clipes das músicas ou depoimentos do processo de composição do repertório. “Eu prefiro realmente esperar a vacina e fazer em segurança. Não quero me reduzir n...