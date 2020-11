Magazine Sem fronteiras

Se por um lado há certa tristeza em não ver as ruas de pedra da cidade de Goiás sediando o Fica, por outro há a expectativa dos organizadores de que a versão digital alcance um público ainda maior para as obras, tanto da mostra competitiva quanto das paralelas. O acesso aos filmes vai ser gratuito e segue modelo de festivais do gênero que precisaram se adaptar aos novos t...