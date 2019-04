Magazine Sem culpa Festival Artesanal Beer & Food estreia hoje em Pirenópolis voltado para uma alimentação mais saudável

À mão, com tempo, cuidado e destreza. Depois de 20 minutinhos, sai um hambúrguer de fraldinha preparado na churrasqueira, com pão francês redondo, queijo cheddar, cebola caramelizada no mel, bacon em cubos, alface, tomate, acompanhado de molho de ervas. O preparo é de encher a boca d’água. O prato, uma criação do casal de empresários Caroline Rocha e Jed Dias, fará ...