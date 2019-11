Magazine Seleta Coletiva embala sexta-feira do Lowbrow

Quem comparecer na noite desta sexta-feira, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, poderá conferir a performance de Grace Carvalho e a banda Seleta Coletiva, que fará show, a partir das 23 horas, com repertório de MPB com batidas eletrônicas, programações e guitarra distorcida. Ao lado dos músicos Cesinha Faleiro (guitarra e vocais), Manoel Mastrella (contrabaixo e interv...