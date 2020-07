Magazine Seleção inédita traz textos saborosos e temas atuais escritos por George Orwell

O livro Sobre a Verdade traz textos que, além de saborosos, tratam de temas pontuais, mas que poderiam perfeitamente ser adaptados à atualidade, em especial quando se trata de fake news. Na resenha A Invasão Marciana, publicada em outubro de 1940 no The New Statesman and Nation, George Orwell analisa a famosa irradiação radiofônica que Orson Welles fez, dois anos antes, ...