O escritor Sérgio Sant’Anna, que morreu domingo, aos 78 anos, vítima do novo coronavírus, transitou por diversos gêneros literários, mas foi reconhecido sobretudo como um renovador do conto nacional. Sant’Anna deixou uma obra experimental, mas dotada também de senso de humor. Nos últimos anos, mesmo com a idade avançada, ele continuava produzindo em quantidade e qualidade. Abaixo, uma lista de seis livros do autor para quem quiser conhecer sua obra. Os livros são publicados pela Companhia das Letras.