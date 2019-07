Magazine Seis artistas expõem 40 trabalhos em centro de compras

Os artistas plásticos Celso Castro, Carvalho de Castro, Ludmila Araújo, Paulo Peter, Israel Sodré e Souza Branco expõem até dia 14 a mostra Uma Viagem no Tempo Através da Pintura (foto) no Passeio das Águas Shopping. A exposição é gratuita e pode ser vista durante o horário de funcionamento do centro de compras, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; e aos dom...