Magazine Segurando as pontas

No mês de fevereiro, a Monstro Discos realizou a primeira edição de 2020 do Cidade Rock, circuito de shows gratuitos que ocupa o Martim Cererê. Na semana em que o primeiro decreto proibindo a realização de eventos com aglomeração de pessoas no Estado foi publicado, a segunda edição do evento, que já estava pronta, teve que ser cancelada. “O evento já estava pronto e div...